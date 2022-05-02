Во вторник, 3 мая, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратится к депутатам Верховной Рады.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале член партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Завтра Борис Джонсон обратится к украинскому парламенту", - написал нардеп вечером 2 мая.

Ранее "Страна" сообщала, что 30 апреля состоялся телефонный разговор между Джонсоном и Владимиром Зеленским.

Как написали британские СМИ, Джонсон в беседе заверил Зеленского в готовности оказать дополнительную военную помощь Украине. Также он сообщил, что Лондон окажет Киеву экономическую и гуманитарную поддержку.

А незадолго до разговора с украинским президентом глава британского МИДа Лиз Трасс дала прогноз по поводу окончания войны в Украине. По ее мнению, война может длиться до десяти лет. Как она выразилась, "мы должны быть готовы к долгому пути".