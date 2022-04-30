Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре заверил Владимира Зеленского в готовности оказать дополнительную военную помощь Украине. Также он сообщил, что Лондон окажет Киеву экономическую и гуманитарную поддержку.

Об этом пишет сайт Sky News.

Представитель премьера Великобритании подтвердил СМИ, что сегодня между Джонсоном и Зеленским состоялся телефонный разговор. И в ходе беседы британский политик заявил о приверженности к укреплению Украины.

"Джонсон подтвердил, что Великобритания продолжит оказывать Украине дополнительную военную помощь, чтобы дать украинцам необходимое для обороны вооружения", - цитирует издание слова представителя британского премьера.

Также во время разговора Борис Джонсон предложил Украине постоянную экономическую и гуманитарную поддержку со стороны Великобритании.

Ранее мы писали, что президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора в субботу, 30 апреля, с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал активизировать оказание военной и гуманитарной помощи Киеву.

Также "Страна" сообщала, что дипломаты Франции и США обсудили предоставление помощи украинской армии.