Премьер Британии пообещал Зеленскому дополнительную военную помощь - Sky News
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре заверил Владимира Зеленского в готовности оказать дополнительную военную помощь Украине. Также он сообщил, что Лондон окажет Киеву экономическую и гуманитарную поддержку.
Об этом пишет сайт Sky News.
Представитель премьера Великобритании подтвердил СМИ, что сегодня между Джонсоном и Зеленским состоялся телефонный разговор. И в ходе беседы британский политик заявил о приверженности к укреплению Украины.
"Джонсон подтвердил, что Великобритания продолжит оказывать Украине дополнительную военную помощь, чтобы дать украинцам необходимое для обороны вооружения", - цитирует издание слова представителя британского премьера.
Также во время разговора Борис Джонсон предложил Украине постоянную экономическую и гуманитарную поддержку со стороны Великобритании.
Ранее мы писали, что президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора в субботу, 30 апреля, с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал активизировать оказание военной и гуманитарной помощи Киеву.
Также "Страна" сообщала, что дипломаты Франции и США обсудили предоставление помощи украинской армии.