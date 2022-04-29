Российские войска взяли в плен в Украине раненого британца, воевавшего на стороне ВСУ. Его показали по телевидению.

Как сообщает Sky News, гражданина Туманного Альбиона зовут Эндрю Хилл, ему 35 лет. По ТВ его показали в военной форме, с перевязанной левой рукой и повязкой на голове.

Во время допроса Хилла сняли на видео. В ролике он говорит, что приехал в Украину по собственному желанию, чтобы помочь стране.

Хилл сообщил о связи с Международным легионом - подразделением, созданным украинскими властями для иностранцев, которые хотят воевать за Украину.

Минобороны России заявило, что британец сдался российским войскам в Николаевской области. Как отметили журналисты Sky News, в этом же регионе несколько дней назад был убит еще один гражданин Британии, 36-летний Скотт Сибли.

В начале марта "Страна" публиковала фото первых бойцов "иностранного легиона", которые приехали воевать за Украину. Снимок обнародовала пресс-служба сухопутных войск ВСУ.

Также мы сообщали, что Россия нанесла ракетный удар по полигону подо Львовом. В Минобороны РФ заявили, что целью удара по Яворивскому полигону было уничтожение иностранных добровольцев, прибывших воевать за Украину.