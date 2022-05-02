В программе "Вести недели" на канале "Россия-1" телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что Россия может уничтожить Великобританию ядерными ударами.

Он рассказал, что для того, чтобы стереть Британию с лица земли, хватит удара одной ракеты "Сармат" в ее новой модификации.

Кроме того, по его словам, есть ещё один вариант "погрузить Британию в морскую пучину" - российский подводный комплекс "Посейдон".

"Взрыв этой термоядерной торпеды у берегов Британии поднимет гигантскую волну высотой до 500 метров. Такой водяной шквал является еще и носителем экстремальных доз радиации. Пройдя над Британскими островами он превратит то, что от них, может быть, останется, в радиоактивную пустыню", - заявил Киселев.

Напомним, издание Daily Mail написало, что Россия будет готова нанести ядерный удар по Британии уже осенью. Речь идет о ракете "Сармат", или "Сатана II" - межконтинентальной баллистической ракетой с самой большой дальностью в мире, способной поразить цель на расстоянии 11 200 миль, то есть любую цель в Соединенных Штатах и Европе.

Также мы писали, что Великобритания может самостоятельно нанести ответный удар в случае применения Россией оружия массового поражения, не консультируясь с другими странами НАТО.