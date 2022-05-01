В Великобританию могут проникнуть российские диверсанты. При этом они могут преследовать разные цели.

Об этом сообщил местный таблоид Express.

"Офицеры МИ5 проинформировали министра внутренних дел Прити Пател об угрозе высокого уровня. Поручено усилить наблюдение за туристами", - сообщает издание.

Утверждается, что цели у предполагаемых диверсантов самые различные. От атак на ключевую инфраструктуру до операций, направленных на то, чтобы "унизить британское правительство и снизить общественную поддержку действий, которые помогают Украине бороться".

"Они будут стремиться посеять хаос, панику или недоверие к правительству", - сообщил изданию один из опрошенных экспертов.

Газета считает, что на Британии Россия захочет "отыграться" за неудачи в Украине.

"Неудивительно, что Великобритания является целью России номер один в Европе. Великобритания считается самым верным союзником Киева", - считает Эд Джонсон, глава отдела глобальной разведки группы стратегических рисков Sibylline.

При этом он уверен, что взрывать электростанции в Британии Россия не станет.

Напомним, война в Украине продолжается уже 67-й день. Мы следим за происходящим 1 мая в обновляемом материале.

"Страна" подводила итоги 66-го дня войны. От Изюма российские войска продолжали наступать на Барвинково и Славянск. В Мариуполе впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь", это 20-25 человек, включая женщин и детей. Киев получил от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль", а Дания приняла решение о передаче Украине 25 бронетранспортеров Piranha III.

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О том, что сейчас происходит с переговорами Украины и России, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.