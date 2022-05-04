В разрушенном Мариуполе российские военные и "ДНР" готовятся провести "парад". Для его организации туда прибыл новый куратор президента РФ Владимира Путина по Донбассу первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко.

Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины на своей странице в Facebook.

Основная задача Кириенко, по данным украинской разведки, - подготовка "торжественных мероприятий" на 9 мая.

Мариуполь, как пишет ГУР, должен стать центром "торжеств" в Донецкой области, так как парад на 9 мая в самом Донецке отменён.

"С этой целью в Мариуполе производится срочная уборка центральных улиц от завалов, тел убитых и неразорванных российских боеприпасов", - говорится в сообщении ГУР.

Напомним, в Мариуполе россияне и "ДНР" расчищают завалы в центре города к параду на 9 мая.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, о чем заявит Путин 9 мая - объявит войну, начнет мобилизацию или завершит "спецоперацию".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

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