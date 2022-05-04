На Западе появилась новая того, какие планы вынашивает Россия к 9 мая. По данным аналитиков, Кремль может выставить сотни украинских военнопленных во время военного парада.

Об этом пишет британская газета The Times.

Сообщается, что порядка 500 украинских пленных могут прогнать по Красной площади в Москве.

На иллюстрацию к статье газета поставила двух британских военных, захваченных оккупантами в Мариуполе.

Ранее мы писали, что в последние дни активизировались разговоры о том, что 9 мая Владимир Путин объявит о каких-то стратегических решениях по Украине. Слухи ходят самые разные: говорят, что Москва начнет мобилизацию и объявит Украине войну. Или объявит о "референдуме" по присоединению "ЛДНР". "Страна" разобралась, что стоит за этими слухами.

Напомним, война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.