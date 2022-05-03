В последние дни активизировались разговоры о том, что 9 мая Владимир Путин объявит о каких-то стратегических решениях по Украине.

Слухи ходят самые разные. Говорят, что Москва начнет мобилизацию и объявит Украине войну. Или объявит о "референдуме" по присоединению "ЛДНР".

Разобрались, что стоит за этими слухами.

Что говорят о дате 9 мая разные источники

Агентство CNN сегодня заявило, что Путин может официально объявить войну Украине 9 мая. Об этом журналистам сообщил высокопоставленный чиновник со ссылкой на данные разведслужб.

По мнению собеседника, Путин может воспользоваться символическим значением Дня Победы, чтобы объявить либо о военных достижениях в Украине, либо об эскалации боевых действий, либо о том и другом.

Наиболее вероятным источники агентства считают сценарий официального объявления войны.

Сейчас российские власти настаивают, что в Украине проходит "специальная военная операция", слова "война" и "вторжение" в контексте боевых действий фактически находятся под запретом.

Как пишет CNN, официальное объявление войны может усилить общественную поддержку, а также позволит российским властям объявить мобилизацию, в которой Россия, по мнению американских чиновников, сейчас очень нуждается (это вопрос спорный, но к нему мы вернемся ниже).

Другие варианты на 9 мая, по мнению CNN, включают в себя аннексию Луганской и Донецкой области, начало атаки на Одессу на юге или объявление полного контроля над Мариуполем.

Кстати, об аннексии сегодня написала и газета The Washington Post. Она заявила, что Москва планирует провести на подконтрольных ей украинских территориях "референдумы". Но состоится это не 9 мая, а в середине месяца.

Аналогичное предположение высказывал ранее российский оппозиционер Дмитрий Гудков, который заявлял, что на День Победы РФ объявит о планах присоединения к себе "ЛНР" и "ДНР".

Версию о том, что на День победы объявят о мобилизации, вчера, 2 мая выдвинула украинская разведка - ГУР. Глава ведомства Кирилл Буданов заявил, что "Росрезерв начал сверять, что на самом деле есть у них в наличии, и подсчитывать, что они могут выдать по мобилизационным нарядам. Это абсолютно необходимый шаг перед началом настоящей мобилизации".

При этом в возможность захватить весь Донбасс ко Дню победы Буданов не верит: "Это их цель, но не будет этого, не успевают. Никаким образом они не успевают".

Еще один прогноз на 9 мая прозвучал от папы Римского Франциска. В интервью газете Corriere della Sera он воспроизвел информацию, которую услышал от премьера Венгрии Виктора Орбана. Согласно оной Путин 9 мая объявит о завершении "спецоперации".

"Орбан, когда я с ним встретился, сказал мне, что у россиян есть план, что все закончится 9 мая. Надеюсь, это так... Потому что сейчас это не просто Донбасс, это Крым, это Одесса, это забирает у Украины черноморский порт, вот и все. Я пессимистично настроен, но мы должны сделать все возможное, чтобы остановить войну", - заявил понтифик.

Встреча, о которой упомянул папа, происходила 21 апреля. То есть относительно недавно.

Насколько реалистичны "планы России"?

Разберем детально, какие сценарии более или менее вероятны на 9 мая.

Всеобщая мобилизация. Эксперты к объявлению открытой мобилизации в РФ относятся скептически.

Изначально Путин позиционировал происходящее, как "специальная военная операция". Власти России заявляли, что мобилизации проводить не планируют. Но разговоры о ней витали в том числе в российской медиасфере. Особенно усилились они после явной пробуксовки российского наступления. А также появившихся в экспертной среде оценок, что общая группировка российских войск, которая ведет сейчас наступление в Украине по широкому фронту, значительно уступает по своей численности украинской армии, что противоречит законам войны (по которым у наступающих должно быть 2-3 кратное преимущество в живой силе).

"Страна" уже анализировала, почему Москва не торопится с мобилизацией. Основная причина - низкий уровень подготовки мобилизационного резерва. Обучение военным специальностям на должном уровне занимает месяцы, а без этого бросать в бой необученную массу не имеет никакого смысла.

Случай, когда ВСУ отбили у россиян деревню Русская Лозовая и ряд других населенных пунктов к северу от Харькова, где преимущественно стояли мобилизованные в "ДНР" и "ЛНР", в этом смысле показателен.

Поэтому, как мы уже писали, сейчас Россия пока пополняет свои войска за счет расширения набора контрактников.

Примерно те же, проблемы, кстати, и в Украине - массовой мобилизации тех, кто не служил ранее, в стране глобально не проводят.

Украинский военный эксперт Олег Жданов также недавно в эфире телемарафона заявил, что вероятность всеобщей мобилизации в России невелика.

"Думаю, что ее не будет. Во-первых, что им делать с общей мобилизацией. Да, Россия может, по разным оценкам, до 18 млн мобилизационного резерва призвать. Но что делать с таким количеством людей в армии? Где столько взять вооружение? Их нужно одеть, накормить, вооружить и тому подобное. Поэтому, я думаю, что общей мобилизации в России не будет. В военном плане это не имеет смысла, а в экономическом плане это будет очень трудно для самой России", - заявил Жданов.

Кроме того, трудно сказать какой эффект окажет мобилизация на общественное мнение внутри России и на отношение к войне в Украине и вообще к политики властей. Сейчас высокий уровень поддержки "спецоперации" во-многом держится на том, что воюют, в основном, контрактники. То есть те люди, которые добровольно согласились на военную службу и получают за нее деньги. Если же начнут призывать сотни тысяч резервистов и отправлять их на фронт, то к войне в Украине у россиян отношение может быстро измениться.

В то же время, это пока лишь теоретические предположения. Кроме того, мы не знаем точно российских потерь во время "спецоперации". А также планов РФ. Если они простираются даже на заявленные ранее территории - Донбасс и весь юг Украины, включая Одессу, то эта война может продлиться действительно долго.

Поэтому может быть резон сейчас провести хотя бы частичную мобилизацию и начать готовить кадры под задачи, которые будут решаться уже ближе к осени или концу года.

И в теории об этом и могут объявить на День Победы. Хотя очевидно, что такие мероприятия проводятся уже сейчас.

Объявление войны Украине. Формальный повод сделать это есть - Москва обвиняет Украину в нанесении ударов по собственно российской территории.

Второй фактор - массовая западная военная помощь Киеву. Это позволяет российской власти заявлять, что война идет против "всего НАТО". И в будущем сможет оправдать разного рода экстраординарные меры внутри своей страны.

В том числе, к примеру, частичную мобилизацию, о которой мы говорили выше. Или снятие барьеров для отправки на фронт срочников. Военное положение также позволяет перевести экономику на военные рельсы и улучшить снабжение фронта за счет ресурсов частного сектора.

В теории это дало бы РФ шанс ускорить наступление. А также быстрее заготовить резервы и ресурсы под предстоящие военные операции (например, атаку на Николаев, Одессу или Днепропетровскую область).

Да и действительно трудно выбрать более удобную дату, чем 9 мая, чтобы объявить войну и общенациональную мобилизацию всех сил.

Но сделает ли это Москва - сложно сказать. Это зависит от реального уровня российских потерь и резервов, о которых мы вряд ли осведомлены. А также от реальных планов по дальнейшему ведению боевых действий.

Еще одно соображение против объявления войны - сам формат Дня Победы. Это все-таки праздник окончания, а не начала войны. И более логично было бы услышать на 9 мая от Путина не клич "родина в опасности", а некие победные реляции.

И, наконец, официальная война стала бы свидетельством фактического провала "спецоперации" в Украине.

"Референдумы" и присоединение территорий. До 9 мая провести никаких голосований, видимо, уже не удастся физически.

То есть Путин может разве что заявить о старте процесса "присоединения" ныне подконтрольных России частей Украины - как "ЛДНР", так и новых территорий на юге страны, Донбассе и Харьковской области. Или просто о таких планах.

Проблема в том, что война еще идет. И ни Донбасс, ни Харьковская или Запорожская области целиком не захвачены (и вряд ли будут заняты до 9 мая). Поэтому заявление о "референдуме" на занятых противником территориях прозвучало бы странно.

Кремль может очертить этот как опцию - мол, когда закончим войну, проведем голосование. Но на крупную "перемогу", которую можно было бы приурочить ко Дню Победы, такое заявление не тянет.

К тому же поспешные шаги на этом направлении поставили бы крест на любых переговорах с Украиной - сейчас они пока еще продолжаются.

В общем, пока больше "против", чем "за" любые телодвижения по этому вопросу, пока не определится ситуация на фронте.

При том, что "референдумы", а далее - или признание "независимости", или присоединение, в Кремле наверняка рассматриваются.

В "ЛДНР" еще в марте анонсировали, что есть планы по проведению такого голосования. Но говорили, что это если и произойдет, то только после окончания войны.

Заявление о завершении спецоперации. То, о чем говорил папа Римский. Впрочем, очевидно, что до 9 мая российские войска вряд ли смогут достигнуть хотя бы какой-то из крупных заявленных целей. Например, вряд ли удастся захватить Донбасс.

В целом же решения Путина по мобилизации, объявлению войны и прочим возможным "резким" шагам связаны напрямую с его реальными планами. Если он хочет ограничиться установлением контроля над всей территорией Донецкой и Луганской областей после чего объявить о завершении "спецоперации" и предложить Украине оформить новую ситуацию мирным соглашением, это один расклад. И в таком случае, ни мобилизацию, ни войну объявлять Путину смысла нет.

Если же планы у него более широкие и долгосрочные - тогда, теоретически, возможно всякое.