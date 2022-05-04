В Черном море три российских судна готовы применить ракеты "Калибр" - Генштаб ВСУ
В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка Черноморского флота России продолжает выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки и огневой поддержки на приморском направлении. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
"Не исключается возможность привлечения указанного корабельного состава к нанесению ракетных ударов по территории Украины. В настоящее время в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится три носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр", - сообщает Генштаб.
Противник удерживает возле украинско-российской границы в районе населенного пункта Козино Курской области подразделения из состава 90-й танковой дивизии Центрального военного округа с целью не допустить переброски резервов наших войск на ключевые направления.
В связи с этим в Генштабе допускают активизацию обстрелов из района Козино по территории Сумской области.
Напомним, войска РФ обстреляли Сумскую область из "Градов" и с вертолета. Пострадала школа.
Война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.