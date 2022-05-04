В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка Черноморского флота России продолжает выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки и огневой поддержки на приморском направлении. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

"Не исключается возможность привлечения указанного корабельного состава к нанесению ракетных ударов по территории Украины. В настоящее время в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится три носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр", - сообщает Генштаб.

Противник удерживает возле украинско-российской границы в районе населенного пункта Козино Курской области подразделения из состава 90-й танковой дивизии Центрального военного округа с целью не допустить переброски резервов наших войск на ключевые направления.

В связи с этим в Генштабе допускают активизацию обстрелов из района Козино по территории Сумской области.

Напомним, войска РФ обстреляли Сумскую область из "Градов" и с вертолета. Пострадала школа.

Война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.