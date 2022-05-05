Командир полка "Азов" Денис Прокопенко записал видоообращение.

Он заявил, что противник еще вчера прорвался на территорию завода "Азовсталь". По его словам, на предприятии идут тяжёлые кровопролитные бои, ситуация крайне сложная, но гарнизон исполняет приказ Киева об удержании обороны.

Война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.