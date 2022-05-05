Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков утверждает, что российские войска не штурмуют "Азовсталь" в Мариуполе, продолжая блокировать завод.

"Вы были свидетелями, публично президент дал приказ воздержаться от штурма. Каких-либо иных приказов главнокомандующего не озвучивалось", - сказал он журналистам.

Также Песков прокомментировал передачу разведданных от США Украине.

"В купе с вооружением, которое эти же страны направляют в Украину, это действие, которое не способствует быстрому завершению операции, но не способно помешать достижению поставленных целей", - заявил Песков.

Напомним, ранее Арестович не подтвердил штурм "Азовстали" и призвал дождаться комментариев Минобороны. Позже он заявил о критической ситуации на заводе, добавив, что там "планируется что-то масштабное".

Вместе с тем, 3 мая сообщалось, что войска РФ начали штурм "Азовстали". Арахамия вчера заявил, что российские войска ворвались на территорию мариупольского завода.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

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