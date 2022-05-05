Советник главы Офиса президента Алексей Арестович подтвердил информацию о критической ситуации на "Азовстали".

Об этом он сказал в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину в эфире его программы "Фейгин Live".

"Эти товарищи решили окончательно победить "Азовсталь" и пошли в крутой наземный штурм. Главная задумка состоит в том, чтобы к 9 мая объявить о взятии Мариуполя. Они пошли в атаку, наши ребята их выбили, но эта ситуация крайне критическая. Президент бросил все силы дипломатии, чтобы решить проблему", – заявил Арестович.

Также он предположил, что, судя по активным ракетным атакам, россияне "планируют что-то масштабное".

"В следующие несколько дней стоит ожидать интенсификацию боевых действий на ключевых направлениях: Криворожское, Запорожское, зона ООС. У россиян много резервов. Они попытаются дожать хоть какую-то "победу" до 9 мая", – считает он.

Война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.