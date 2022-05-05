Украина завершила второй этап эвакуации людей с "Азовстали" в Мариуполе.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем видеообращении.

"Сегодня завершился 2-й этап нашей эвакуационной операции из Мариуполя. 344 человека удалось спасти из самого города и окрестностей. Именно столько людей сегодня уехали в Запорожье. Наша команда готовится их встречать так же, как и более 150 человек, которых удалось вывезти из "Азовстали". Все они получают необходимую помощь…", - сказал Зеленский.

Также президент выразил соболезнования близким журналиста и военного Александра Махова, погибшего в боях под Изюмом. Журналисту было 36 лет.

"Мои искренние соболезнования близким и друзьям. Пусть его сын Владислав знает: Россия ответит за эту смерть. Мы обязательно одержим для Украины победу. Уверен, это была мечта Александра, и мы ее реализуем", - сказал Зеленский.

Ранее стало известно, что Россия три дня будет держать в Мариуполе открытым гуманитарный коридор для выхода гражданских с "Азовстали".

Война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.