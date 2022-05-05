Стихийный базар и кладбища во дворах. Появилось видео, как живет военный Мариуполь
В сети появилось видео, как сейчас живет Мариуполь, в котором продолжаются бои на заводе "Азовсталь".
Видео снято мобильным телефоном на улице, превратившейся в стихийный базар.
Заметно, что магазины на ней вообще не работают, а с земли люди продают товар: от водки и памперсов до одежды. Также среди торговцев есть мужчины, которые за плату заряжают мобильные телефоны от генератора.
Заканчивается ролик кадрами с могилами погибших горожан, которых похоронили прямо во дворах.
Война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.
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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.