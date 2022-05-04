В Мариуполе остаются около 2000 российских военнослужащих или эквивалент двух батальонно-тактических групп.

Как пишет Си-Эн-Эн, об этом заявил представитель Минобороны США на брифинге.

По его словам, 10 российских БТГ, которые были выделены для города, теперь пытаются двинуться на север и остановились "либо для создания лучших оборонительных позиций, либо для перегруппировки" к югу от Великой Новоселки.

Чиновник сказал, что оставшиеся силы в Мариуполе и его окрестностях могут включать в том числе чеченцев.

Он добавил, что военные успехи России в Украине невелики: прогресс "остается медленным и неравномерным" на севере страны.

Чиновник также сказал, что хотя россияне перемещают свои операции на юг, они сталкиваются с большим сопротивлением украинцев.

Война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.