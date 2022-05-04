Российские войска ворвались на территорию мариупольского завода "Азовсталь".

Эту информацию подтвердил глава делегации Украины на переговорах с Россией, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии "Радио Свобода" со ссылкой на слова командира полка "Азов".

"Второй день продолжаются попытки штурма завода. Российские войска на территории "Азовстали" уже находятся", – заявил Арахамия.

При этом он не раскрыл подробностей положения дел, но сообщил, что связь с украинскими военными на заводе восстановлена.

Между тем в сети появилось новое видео обстрелов комбината.

Ранее "Страна" писала, что советник главы Офиса президента Алексей Арестович призвал дождаться официальных комментариев Минобороны касательно ситуации на "Азовстали", о штурме которой пишут СМИ.

Война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.