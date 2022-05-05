США предоставляют Украине разведданные о российских войсках в режиме реального времени. В том числе - о передвижениях российских высших офицеров в Украине, что позволяет украинским защитникам атаковать генералов РФ.

Об этом пишет The New York Times.

"Соединенные Штаты сосредоточились на предоставлении информации о местонахождении и других подробностях мобильного штаба российской армии, который часто перемещается. Украинские официальные лица объединили эту географическую информацию с данными своей собственной разведки, включая перехваченные сообщения, которые предупреждают украинских военных о присутствии высокопоставленных российских офицеров, для проведения артиллерийских обстрелов и других атак, в результате которых погибли российские офицеры", - пишет издание.

Киев заявляет, что ликвидировано уже 12 генералов. Издание этой цифры подтвердить не может. Но со ссылкой на источники в разведке сообщает, что США наводят украинские власти на эти цели.

При этом уточняется, что данных о политическом руководстве России американцы Киеву не дают.

Война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.