Контрнаступление ВСУ возможно при условии накопления западного оружия во второй половине июня или в июле. Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович на брифинге.

"Контрнаступление возможно при условии накопления западного оружия в таком количестве, которого хватит по меньшей мере на несколько бригад - вооруженных, обученных и слаженных. После этого можно будет наступать. Раньше середины июня я бы даже не говорил. Скорее всего, это вторая половина июня – июль", - заявил он.

Ранее главком ВСУ Залужный заявил, что ВСУ уже перешли в контрнаступление на харьковском и изюмском направлениях.

Напомним, в начале месяца Залужный обсудил с начальником американского генштаба поставки Киеву оружия и ситуацию на востоке Украины.

Тем временем война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.