Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что войска оккупанта несут большие потери на Изюмском направлении. К тому же у них долго нет подкрепления.

Об этом Арестович заявил в интервью YouTube-каналу "Фейгин LIVE".

Советник главы Офиса президента рассказал о больших потерях России в технике и живой силе. Также Арестович обратил внимание на отсутствие подтягивания новых сил противника.

"Уже четыре дня не видно движения российских войск с территории РФ на территорию Украины. Особенно на направлении главного удара - на Изюм. Обратно валит большое количество битой техники, раненные и убитые. Убитых очень много", - заявил он.

Война в Украине продолжается уже 66-й день. Следим за главными новостями 30 апреля в онлайне.

"Страна" уже подвела итоги 65-го дня войны. Впервые за долгое время противник обстрелял Киев — ракета попала в жилой дом.

Связано это с тем, что РФ наращивает усилия по уничтожению инфраструктуры — как военной, так и гражданской. Главным образом с целью лишить Украину оружия или путей его доставки. Это сегодня главный нерв противостояния. Массовые поставки вооружений, одобренные в США принятием закона о ленд-лизе, создают угрозу для российских войск

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