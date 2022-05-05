Зеленский просит США о высокоточных дронах и противокорабельных ракетах для разблокирования украинских портов
Президент Украины Владимир Зеленский попросил США передать Киеву многоразовые высокоточные дроны, реактивные системы залпового огня дальнего радиуса действия и противокорабельные ракеты для разблокирования украинских портов.
Об этом в эфире NBC рассказал американский сенатор Джейсон Кроу.
По словам Кроу, Украина столкнулась с проблемой экспорта продуктов питания из-за угрозы атаки на порты.
"У них лежат 12 миллионов тонн продуктов питания, зерна пшеницы, подсолнечного масла, и эти поставки нужны как украинской экономике, так и для того, чтобы предотвратить голод в Африке и на Ближнем Востоке, в частности", - заявил Кроу.
Напомним, все больше стран поддерживают поставки тяжелого вооружения Киеву. Накануне аналогичное решение поддержали десятки немецких интеллектуалов.
А после слов Лаврова о "еврейской крови" Гитлера Израиль готовится поставить в Украину оборонительное вооружение.
Между тем министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что РФ будет уничтожать весь прибывший в Украину с вооружением транспорт НАТО.
Тем временем война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.
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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.