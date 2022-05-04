Немецкие интеллектуалы обратились с открытым письмом к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.

Письмо подписали в том числе писатели Максим Биллер, Герта Мюллер, публицист Ральф Фюкс, и десятки других деятелей культуры, науки и политики.

Оно является ответом на недавнее письмо их коллег, которые призывали не поставлять вооружение Украине.

В этом письме несколько десятков человек поддержали такие поставки и похвалили Шольца за его решение начать поставки тяжелого вооружения Киеву и призвали реализовать его как можно быстрее.

"Тот, кто хочет мира, основанного не на подчинении Украины российским требованиям, должен усиливать ее обороноспособность и максимально ослабить возможности для ведения войны России. Это подразумевает беспрерывные поставки оружия и амуниции Украине", - пишут интеллектуалы.

Напомним, Германия может поставить Украине 7 гаубиц Panzerhaubitzen 2000. В ФРГ всего 40 работающих таких систем. Но при этом в ФРГ резко упало число поддерживающих поставки тяжелого оружия в Украину.

Война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.