Германия может поставить Украине 7 гаубиц Panzerhaubitzen 2000. В ФРГ всего 40 работающих таких систем
Германия поставит Украине семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 из запасов бундесвера. Военные выступают против поставок, так как у Германии на вооружении находится не так много этих гаубиц в рабочем состоянии.
Об этом пишет Welt со ссылкой на источники.
"Мы ведем переговоры с различными партнерами с целью оказания эффективной поддержки Украине — в том числе и в области артиллерии. Есть различные варианты, которые в настоящее время рассматриваются", — сообщил изданию представитель Минобороны.
Но есть проблема: только около 40 из 119 Panzerhaubitzen 2000 в Бундесвере в настоящее время находятся в рабочем состоянии. Поэтому военные критически относятся к поставке даже небольшого количества гаубиц.
Panzerhaubitze 2000 - немецкая самоходная артиллерийская установка (САУ), разработанная компанией Krauss-Maffei Wegmann в 1998 году. Калибр - 155 мм. Дальность стрельбы - 30-50 километров.
Ранее СМИ сообщали, что такие гаубицы PzH 2000 в Украину поставят Нидерланды, а Германия доставит боеприпасы к ним.
Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.
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