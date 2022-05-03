Германия поставит Украине семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 из запасов бундесвера. Военные выступают против поставок, так как у Германии на вооружении находится не так много этих гаубиц в рабочем состоянии.

Об этом пишет Welt со ссылкой на источники.

"Мы ведем переговоры с различными партнерами с целью оказания эффективной поддержки Украине — в том числе и в области артиллерии. Есть различные варианты, которые в настоящее время рассматриваются", — сообщил изданию представитель Минобороны.

Но есть проблема: только около 40 из 119 Panzerhaubitzen 2000 в Бундесвере в настоящее время находятся в рабочем состоянии. Поэтому военные критически относятся к поставке даже небольшого количества гаубиц.

Panzerhaubitze 2000 - немецкая самоходная артиллерийская установка (САУ), разработанная компанией Krauss-Maffei Wegmann в 1998 году. Калибр - 155 мм. Дальность стрельбы - 30-50 километров.

Ранее СМИ сообщали, что такие гаубицы PzH 2000 в Украину поставят Нидерланды, а Германия доставит боеприпасы к ним.

Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

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