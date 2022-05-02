США передали Киеву 80% выделенных ими американских гаубиц.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны США на брифинге.

Вечером 29 апреля в Пентагоне рассказали, что 60% из 90 обещанных гаубиц M777 уже прибыли в Украину.

Ранее мы писали, что Германия рассматривает возможность отправки самоходных гаубиц в Украину.

Напомним, Польша отправила в Украину крупную партию вооружения и стала второй после США по военным поставкам Киеву.

Война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.