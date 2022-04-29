Президент США Джо Байден может выделить Украине вооружений еще только на $250 миллионов. Для расширения поставок конгресс должен санкционировать дополнительное финансирование.

Об этом на брифинге 28 апреля сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она напомнила, что США выделили $3,5 миллиардов на военную помощь, из этой суммы осталось $250 миллионов.

"Очевидно, мы будем работать над ускорением передачи этого украинцам. Но чтобы продолжать оказывать им помощь, чтобы у них было нужное вооружение, артиллерия, снаряжение, необходимо срочно двигаться вперед по этому финансированию", - подчеркнула Псаки.

Ранее "Страна" сообщала, что новая партия американского оружия, которую поставят Украине, будет включать гаубицы M777 и беспилотники. Об этом сообщил представитель Министерства обороны США Джон Кирби на брифинге. По его словам, партию доставят в Украину 12 самолетами в течение суток.

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