Новая партия американского оружия, которую поставят Украине, будет включать гаубицы M777 и беспилотники.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны США Джон Кирби на брифинге.

По его словам, партию доставят в Украину 12 самолетами в течение суток.

Напомним, вчера Палата представителей Конгресса США проголосовала за закон о ленд-лизе для Украины. Закон существенно облегчает поставки оружия в Украину. Акт о ленд-лизе дает президенту США полномочия помогать стране, чья оборона признается жизненно важной для его страны, без предварительной оплаты.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что новое вооружение, которое Украина ожидает получить от США, изменит позиции сторон на войне, однако это будет "не так быстро".

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.