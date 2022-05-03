Менее половины жителей Германии поддерживают поставки наступательного и тяжелого вооружения Украине. Их одобряют 46% немцев.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного для немецких телеканалов RTL и N-TV.

Месяц назад этот показатель составлял 55%. Таким образом, за небольшой отрезок времени число сторонников поддержки Киева тяжелым вооружением упало почти на 10%.

Доля тех, кто выступает против таких поставок, выросла с 33% в начале апреля до 44%.

До начала войны "Страна" приводила результаты аналогичного опроса. Тогда 59% немцев высказались против поставок оружия в Украину и только 20% респондентов считали нужным последовать призывам властей Украины о поставках оружия.

Ранее мы также сообщали, что президент Болгарии Румен Радев выступил против поставок оружия Украине. Радев считает, что поставки вооружения это "прямое вовлечение в конфликт".