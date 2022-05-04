Компания AB InBev переместила производство пива марки "Черниговское" из Украины в город Лювен (Фландрия, Бельгия).

Об этом пишет издание The Brussels Times.

"Бельгийский пивной гигант AB InBev вскоре представит популярное украинское пиво "Черниговское" на бельгийском рынке. Все доходы от продаж этого пива будут направлены на благотворительность. Предприятия этой компании в Украине пока закрыты вследствие российского вторжения. Поэтому эта международная компания алкоголь Лювен, Фландрия", - говорится в сообщении.

Инициатива о перемещении производства принадлежит украинскому руководству компании, вынужденному временно уехать из Украины из-за войны.

Напомним, компания "Боржоми" приостанавливает производство в Грузии из-за финансовых трудностей на фоне войны в Украине.

Война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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