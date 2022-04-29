Компания "Боржоми" заявила, что она была вынуждена с 29 апреля остановить производство на своих заводах в Грузии из-за финансовых трудностей, вызванных войной в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба IDS Borjomi Georgia.

"Сложная ситуация, сложившаяся на основных рынках сбыта продукции компании, усугублялась ограниченным доступом к банковским счетам, что закрывало для компании возможность получения валютной выручки и расчетов с кредиторами", - говорится в сообщении.

Отметим, что Borjomi Georgia принадлежит российской "Альфа-групп", чьи бенефициары попали под западные санкции.

Ранее мы сообщали о том, что немецкие автомобильные концерны BMW и Volkswagen остановили работу своих заводов. Причиной этому стала нехватка комплектующих украинского производства.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.