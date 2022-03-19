После обстрела по мариупольскому предприятию "Азовсталь" завод еще можно восстановить, так как сотрудники заранее подготовились к остановке производства.

Об этом заявил генеральный директор "Азовстали" Энвер Цкитишвили.

"24 февраля, когда началась война, мы начали разрабатывать программу по остановке комбината. Мы остановили коксовые печи, мы снизили температуру и залили жидким стеклом, чтобы дальше не шел процесс коксования. Те два снаряда, которые попали в "Азовсталь", нельзя говорить, что комбинат "Азовсталь" остановлен навсегда. Мы вернёмся в город и отстроим этот комбинат, мы возродим его", - сказал Цкитишвили.

Гендиректор предприятия напомнил, что единственный раз завод останавливал производство во время Второй мировой войны. Однако спустя три года, когда Мариуполь отвоевали, сотрудники "Азовстали" снова вернулись к работе.

Напомним, на металлургическом заводе "Азовсталь" в Мариуполе, который принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, прошли масштабные бои.

Война в Украине продолжается уже 24-й день. "Страна" следит за деблокадой Мариуполя, переговорами с Россией и другими важными вещами в обновляемом материале.

Также мы подробно рассказывали об итогах и главных событиях вчерашнего дня.

Вчера "Страна" писала о том, чем закончились переговоры Байдена и Си Цзиньпина, на которых обсуждалась судьба Украины.

Кроме того, мы разбирались, почем аренда во Львове после угроз отбирать жилье у жадных владельцев, а также в том, как украинских беженцев принимают в Венгрии.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о блокаде Мариуполя и о том, как продвигаются переговоры между Украиной и РФ.