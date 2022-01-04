Тела погибших нашли в подготовленном к демонтажу здании. Фото: 0629.com.ua

Тела троих молодых людей обнаружены на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Их обнаружили в неэксплуатируемом, подготовленном к проведению демонтажных работ помещении здания конверсии во вторник, 4 января. Все погибшие не являются сотрудниками предприятия. Известно, что один из них - 16-летний подросток, который пропал 1 января, а вчера был объявлен в розыск.

Об этом сообщает Укринформ.

Информацию о жуткой находке подтвердили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Донецкой области, но о причинах смерти пока не сообщают.

на "Азовстали" нашли тела трех парней

на "Азовстали" нашли тела трех парней

"Да, тела найдены. Ведутся следственные действия, после их проведения будет подготовлена официальная информация. Это будет завтра", - сказали в полиции.

3 января на официальном сайте Мариупольского райуправления полиции сообщали, что устанавливается местонахождение 16-летнего Никиты Г., который "01.01.2022 в 21:00 ушел от знакомой по улице Кальмиусской и до сих пор не вернулся".  

16-летний Никита пропал 1 января

В полиции подтвердили, что один из троих погибших - это пропавший на днях подросток. 

Как пишет местный сайт "0629 com.ua", 1 января в 21:00 16-летний Никита Г. ушел от знакомой на улице Кальмиусской, и с тех пор связь с ним была потеряна. Парень занимался боксом. Когда он пропал, тренер поддерживал связь с мамой мальчика, полиция нашла его телефон. Волонтеры прочесывали территорию Правого берега.

Было установлено, что парень присоединился к мужчинам, проживающим на Нижних Аджахах. Это Арсен Л. (1996 г.р.) и Николай Д. (1988 г.р.). Они также пропали. Вместе они вышли из дома №24 по улице Нижние Аджахи. С тех пор об их местонахождении ничего неизвестно.

Ранее "Страна" писала о том, что в новогоднюю ночь под Одессой нетрезвый 18-летний парень упал с моста на железнодорожные пути.

Также мы сообщали, что в Днепре педофил привел в заброшенное здание 14-летнего подростка ради секса и наткнулся там на труп.

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