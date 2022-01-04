Тела троих молодых людей обнаружены на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Их обнаружили в неэксплуатируемом, подготовленном к проведению демонтажных работ помещении здания конверсии во вторник, 4 января. Все погибшие не являются сотрудниками предприятия. Известно, что один из них - 16-летний подросток, который пропал 1 января, а вчера был объявлен в розыск.

Об этом сообщает Укринформ.

Информацию о жуткой находке подтвердили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Донецкой области, но о причинах смерти пока не сообщают.

"Да, тела найдены. Ведутся следственные действия, после их проведения будет подготовлена официальная информация. Это будет завтра", - сказали в полиции.

3 января на официальном сайте Мариупольского райуправления полиции сообщали, что устанавливается местонахождение 16-летнего Никиты Г., который "01.01.2022 в 21:00 ушел от знакомой по улице Кальмиусской и до сих пор не вернулся".

В полиции подтвердили, что один из троих погибших - это пропавший на днях подросток.

Как пишет местный сайт "0629 com.ua", 1 января в 21:00 16-летний Никита Г. ушел от знакомой на улице Кальмиусской, и с тех пор связь с ним была потеряна. Парень занимался боксом. Когда он пропал, тренер поддерживал связь с мамой мальчика, полиция нашла его телефон. Волонтеры прочесывали территорию Правого берега.

Было установлено, что парень присоединился к мужчинам, проживающим на Нижних Аджахах. Это Арсен Л. (1996 г.р.) и Николай Д. (1988 г.р.). Они также пропали. Вместе они вышли из дома №24 по улице Нижние Аджахи. С тех пор об их местонахождении ничего неизвестно.

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