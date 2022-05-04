Хотя Китай официально сохраняет нейтралитет, в сюжетах китайских СМИ о войне в Украине главный злодей - США.

Об этом пишет Aljazeera.

Государственное информагентство Синьхуа называет войну "специальной военной операцией" и "российско-украинским кризисом", но никогда не называет ее вторжением.

Государственный вещатель CCTV впервые упомянул о жертвах гражданского населения только через три недели после вторжения России.

Государственные СМИ Китая изображают США зачинщиком конфликта. Зеленского государственные СМИ Китая цитируют только тогда, когда его речи критикует Запад.

Ранее мы также писали, что китайские нефтеперерабатывающие заводы тайно скупают российскую нефть. Таким образом эти предприятия пытаются избежать западных санкций.

Тем временем война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.