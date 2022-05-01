Регуляторы финансового рынка Китая провели экстренное совещание с участием китайских банков. Темой были способы защиты зарубежных активов страны от санкций США.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

Китай встревожила способность Соединенных Штатов и их союзников заморозить долларовые активы, как это сделали с Банком России.

Власти Китая опасаются введения подобных мер против КНР "в случае регионального военного конфликта или другого кризиса".

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность изъятия попавших под санкции государственных активов России. По его словам, такую возможность использования блокированных госактивов России и Центробанка России изучают юристы администрации Байдена.

Тем временем война в Украине продолжается уже 67-й день. Мы следим за происходящим 1 мая в обновляемом материале.

"Страна" подводила итоги 66-го дня войны. От Изюма российские войска продолжали наступать на Барвинково и Славянск. В Мариуполе впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь", это 20-25 человек, включая женщин и детей. Киев получил от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль", а Дания приняла решение о передаче Украине 25 бронетранспортеров Piranha III.

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