Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин считает, что активы "недружественных стран", расположенные на территории РФ, следует конфисковать в ответ на возможную конфискацию российских активов на Западе с последующей передачей их Украине (соответствующий закон принят в США).

Об этом написал у себя в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Правильно в отношении находящегося на территории Российской Федерации бизнеса, владельцы которого из недружественных стран, где принимаются подобные решения, отвечать зеркальными мерами: конфисковать эти активы. А вырученные от продажи средства направить на развитие нашей страны", - сказал он.

Война в Украине продолжается уже 67-й день. Мы следим за происходящим 1 мая в обновляемом материале.

"Страна" подводила итоги 66-го дня войны. От Изюма российские войска продолжали наступать на Барвинково и Славянск. В Мариуполе впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь", это 20-25 человек, включая женщин и детей. Киев получил от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль", а Дания приняла решение о передаче Украине 25 бронетранспортеров Piranha III.

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