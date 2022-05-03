Издание Foreign Policy проанализировало новую стратегию Байдена и НАТО - добиться военного поражения России в Украине.

Американские эксперты опасаются, что Путину оставляют два варианта действий - сдаться или "удвоить военные усилия". Что повышает вероятность распространения войны за пределы Украины.

Издание сообщает, что многие чиновники на Западе не верят, что конфликт может перерасти в ядерный, о чем предупреждает Москва. Но эксперты опасаются, что западные союзники переходят те "красные линии", которых они до сих пор избегали.

Белый дом, похоже, забывает, что "наиболее важным национальным интересом Соединенных Штатов является предотвращение ядерного конфликта с Россией", сказал изданию Джордж Биб, экс-глава отдела по анализу России в ЦРУ.

Он добавил, что "у русских есть возможность сделать так, чтобы все остальные проиграли, если они тоже проиграют. И это может быть то, к чему мы движемся. Это опасный поворот".

Также Foreign Policy опасается, что больше не существует возможности выхода из войны путем переговоров.

Опрошенные журналом эксперты говорят, что ситуация становится очень опасной, и Вашингтону необходимо "выйти за рамки "Джавелинов" и противотанковых ракет и говорить о политическом эндшпиле".

"Нам нужно найти способ как-то незаметно донести до россиян, что мы готовы ослабить санкции в контексте международного урегулирования. Военная помощь Украине также может быть использована в качестве рычага", - считает бывший разведчик Биб.

Также издание отмечает изменение риторики Зеленского, который сначала выдвинул идею нейтральной Украины и "предложил признать сепаратистские силы на востоке Украины". Но затем заявил, что общественное мнение против переговоров и выступает за продолжение войны.

Журнал напоминает, что Россия развернула внушительный ядерный арсенал: "За два десятилетия своего пребывания у власти Путин санкционировал создание на европейском континенте крылатых ракет с ядерной установкой, трансокеанских ядерных торпед, гиперзвуковых планирующих аппаратов и других видов ядерного оружия малой мощности".

Самый опасный итог, по мнению издания - если США и союзники столкнутся с альянсом "богатой ресурсами России в партнерстве с технологически и экономически могущественным Китаем".

Ранее мы писали, что в США планируют добиться стратегического провала России из-за вторжения в Украину.

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