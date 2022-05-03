Военная и экономическая поддержка Китая России, которой опасались в Вашингтоне, на данный момент не осуществилась. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, помимо того, что КНР воздерживается от прямой поддержки военных действий РФ, она также избегает заключения новых контрактов между своими нефтеперерабатывающими заводами и Россией, несмотря на большие скидки.

Кроме того, при голосовании в ООН об ответственности РФ за гуманитарные последствия нападения на Украину Китай воздержался – это в США сочли успехом.

Однако Пекин отказался осудить действия России в Украине и раскритиковал широкомасштабные западные санкции против РФ. Кроме того, в первом квартале этого года объем торговли между странами подскочил, и в феврале они объявили о "безграничном" партнерстве.

Кроме того, Белый дом вскоре опубликует стратегию нацбезопасности США в отношении КНР, что может изменить ситуацию.

Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

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