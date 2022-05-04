Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что прибывшие в Украину транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для украинских войск будут уничтожаться.

Об этом он заявил на селекторном совещании 4 мая.

"США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Отмечу, что любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на территорию страны с вооружением или материальными средствами для нужд украинских вооруженных сил, рассматривается нами как законная цель для поражения", - сказал Шойгу.

"В общем, даёт понять, что удары по транспортной инфраструктуре будут наноситься и дальше", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Отметим, вчера РФ выпустила 18 ракет по Украине со стороны Каспия, под удар попали 8 областей.

В Минобороны РФ подтвердили вчерашние ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре на западе Украины.

Напомним, война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.