Командование ВВС Украины подвело итог по вчерашним ракетным ударам. Всего было выпущено 18 ракет воздушного базирования, предположительно со стороны Каспия.

Об этом Командование ВС ВСУ сообщает в Facebook.

"Вечером 3 мая – воздушная тревога по всей территории Украины! Стратегические бомбардировщики РФ Ту-95 или Ту-160 наносят ракетный удар из Каспийского региона. Ориентировочно выпущено 18 ракет, попавших по объектам инфраструктуры Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской и Закарпатской областей. Также из других средств нанесены ракетные удары по Одесской и Донецкой областям", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, за сутки 3 мая противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск сбито по меньшей мере 8 крылатых ракет, данные уточняются. Также есть сведения о поражении 7 беспилотников и одной авиационной ракеты.

Напомним, вчера российская армия выпустила по Львову шесть ракет, две из них удалось сбить.

Также мы писали о том, что по Кировоградской области ударили ракеты с Каспийского направления, три ракеты в Одесской области были сбиты ПВО.

Война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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