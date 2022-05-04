Губернатор Львовской области Максим Козицкий рассказал подробности ракетной атаки 3 мая.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

По его данным, ракет было шесть, две из них удалось сбить. Три попали в электроподстанции Львовской области, еще одна - в Закарпатской. При этом нанесены существенные повреждения.

Два человека ранены осколками от взрывов.

Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

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О том, грозит ли Украине ядерная война и почему все о ней говорят, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.