Российская армия выпустила по Львову шесть ракет, две из них удалось сбить
Губернатор Львовской области Максим Козицкий рассказал подробности ракетной атаки 3 мая.
Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
По его данным, ракет было шесть, две из них удалось сбить. Три попали в электроподстанции Львовской области, еще одна - в Закарпатской. При этом нанесены существенные повреждения.
Два человека ранены осколками от взрывов.
Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.
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