На Закарпатье ракетным ударом повреждена подстанция рядом с ж/д вокзалом в Воловце
На Закарпатье российские войска нанесли ракетный удар по станции Воловец. Попали в подстанцию, как и во Львове.
Об этом сообщает в Facebook Закарпатская областная государственная администрация.
"Вражеская ракета попала в одну из железнодорожных подстанций возле вокзала в Воловце. На объектах в радиусе 500 метров выбиты окна, обломки ракеты повредили автомобили поблизости", - говорится в сообщении администрации.
Информация по поводу возможных жертв уточняется.
Известно, что Воловец - крупный железнодорожный узел на западной Украине.
Напомним, Россия ударила ракетами по железнодорожным подстанциям, после чего "Укрзализныця" сообщила о задержке многих поездов.
Также мы писали, что от ударов пострадал Львов. В городе вражеские ракеты повредили две электроподстанции, часть районов осталась без электричества.
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