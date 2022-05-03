На Закарпатье российские войска нанесли ракетный удар по станции Воловец. Попали в подстанцию, как и во Львове.

Об этом сообщает в Facebook Закарпатская областная государственная администрация.

"Вражеская ракета попала в одну из железнодорожных подстанций возле вокзала в Воловце. На объектах в радиусе 500 метров выбиты окна, обломки ракеты повредили автомобили поблизости", - говорится в сообщении администрации.

Информация по поводу возможных жертв уточняется.

Известно, что Воловец - крупный железнодорожный узел на западной Украине.

Напомним, Россия ударила ракетами по железнодорожным подстанциям, после чего "Укрзализныця" сообщила о задержке многих поездов.

Также мы писали, что от ударов пострадал Львов. В городе вражеские ракеты повредили две электроподстанции, часть районов осталась без электричества.

Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

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