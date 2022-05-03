Двумя выпущенными из Каспийского направления ракетами россияне попали по железнодорожной инфраструктуре Кировоградской области.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"Врагом совершен очередной ракетный удар по нескольким регионам Украины. На южном направлении, в зоне нашей ответственности, это, в частности Одесская и Кировоградская области", - говорится в сообщении.

Согласно информации, есть погибшие и раненые.

Удар по Кировоградской области ранее подтвердил в Telegram и мэр города Долинская.

В тоже время три российские ракеты, которые оккупанты выпустили по Одесской области, были сбиты ПВО.

Напомним, Россия нанесла удар по городу Арциз в Одесской области. Подробностей о том, куда попала ракета, мэр города не рассказал, но призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать правила при звуках воздушной тревоги.

Ранее мы писали, что Россия значительно увеличила интенсивность обстрелов территорий около Кривого Рога.

Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

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