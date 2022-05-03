Россия значительно увеличила интенсивность обстрелов территорий около Кривого Рога. Однако пока им не удается даже выйти на административные границы Херсонской области.

Об этом "Стране" рассказал глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Обстрелы идут по всей линии фронта, а это более 100 км.

"Стреляют из РСЗО (реактивных систем залпового огня - Ред.), в том числе "Град", "Смерч", ствольная артиллерия, минометы. Было несколько попыток штурмовых действий с применением бронированной техники и штурмовых подразделений. Но, благодаря доблести украинских воинов, все они были успешно отбиты", - сообщил Вилкул.

По его словам, враг понес значительные потери в живой силе и технике. В том числе, благодаря эффективной работе украинской артиллерии.

"Враг пытается продвигаться хотя бы с целью выйти на админграницы Херсонской области (линия фронта сейчас проходит уже внутри Херсонской области - Ред.), но терпит неудачу. Их штурмовые действия не дают результата благодаря эффективной работе нашей артиллерии. У врагов сбит темп", - говорит глава военной администрации.

На вопрос "Страны", какова вероятность массированного наступления на Кривой Рог, Вилкул ответил: "Мы готовы к любому варианту развития событий. У нас построена многоэшелонированная оборона. Бои на нашем направлении уже идут полтора месяца. Мы уже все понимаем. Больше ничего сказать не могу, это военная информация".

В данный момент Александр Вилкул не видит необходимости в эвакуации жителей Кривого Рога. Сейчас никаких централизованных эвакуаций из города не проводится.

"Линия фронта сегодня проходит в 50 км от Кривого Рога. У нас город длиной 120 км. Когда враг был очень близко к городу, мы уже имели опыт внутренней эвакуации жителей южных районов в северные. Мы эвакуировали целые жилмассивы, и жители уже частично вернулись назад. Сейчас мы пока что никакие районы не эвакуируем", - сообщил Вилкул "Стране".

Однако военная администрация провела централизованную эвакуацию жителей прифронтовых сел и городов. Вывезенных оттуда людей расселили в общежитиях и школах, обеспечивают их медикаментами и всем необходимым.

По оценкам Александра Викула, за время войны из Кривого Рога выехало около 100 тысяч горожан из 630 тысяч.

"Сейчас уже больше возвращаются, чем уезжают", - отмечает Вилкул.

Кроме того, в Кривом Роге постепенно восстанавливается работа предприятий.

"Город живет. Все, что может работать на фронт, на победу, все работает. Выстраивается новая логистика поставки сырья и продажи продукции. Мы работаем индивидуально с каждым предприятием, оказываем максимальную помощь. В начале войны большинство предприятий очень снизило объемы, но сейчас они уже вышли на 40-50% от мощности. Это хорошо, потому что это работа, зарплата, занятость людей, плюс налоги", - сообщил Александр Вилкул.

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