Мэр Скадовска Александр Яковлев сообщил, что в городе появилась мобильная связь, пока без интернета.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В свою очередь, "Суспильне" сообщает, что связь начала оживать и в Херсоне - в таких микрорайонах как Шуменский, Таврийский, Остров, Северный, а также Степановке.

Напомним, 1 мая сообщалось, что мобильная связь и интернет в Херсонской и части Запорожской области исчезли из-за обрыва волоконно-оптических магистральных линий и отключения от электроснабжения оборудования операторов в этих регионах.

На следующий день Ким заявил, что в зоне боевых действий между Николаевщиной и Херсонщиной нарушены интернет-коммуникации.

Сегодня сообщалось, что РФ отключила Херсонскую область от украинского интернета и перенаправила трафик через свою инфраструктуру связи.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

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