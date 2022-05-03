Россия отключила Херсонскую область от украинского интернета. Москва перенаправила интернет-трафик региона через свою инфраструктуру связи.

Об этом сообщила британская IT-компания NetBlocks.

Она зафиксировала, что в эту субботу интернет в оккупированном регионе был полностью отключен от украинских провайдеров.

Соединение было восстановлено через несколько часов, но метрики показывали, что трафик теперь идет через Россию.

Вчера о том, что интернет-коммуникации с Херсонской областью нарушены, говорил губернатор Николаевщины Виталий Ким.

Напомним, 30 апреля в оккупированной Херсонской области исчезли сотовая связь и интернет всех украинских операторов.

Также мы писали о том, что в Госспецсвязи заявили, что мобильную связь и интернет в Херсонской и части Запорожской области отключили оккупанты.

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