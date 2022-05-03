Российские войска обстреляли поселок Железнодорожное Гуляйпольского района. Погибли двое людей. Ракетным обстрелом повреждена школа.

Об этом сообщает Запорожская ОГА в Telegram-канале.

"Также повреждения получили 12 домов. В результате обстрелов от полученных осколочных ранений погибли два человека. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что войска РФ обстреляли жилые многоэтажки в Орехове Запорожской области. Погибли два человека, есть раненые.

Также сообщалось, что из Гуляйполя, который оказался на линии фронта, уехали 95% жителей.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

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О том, грозит ли Украине ядерная война и почему все о ней говорят, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.