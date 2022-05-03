Папа Римский допустил, что война в Украине, которую он назвал "ужасным регрессом человечества", могла начаться в том числе из-за НАТО.

Об этом он заявил в интервью газете Corriere Della Sera.

Понтифик предположил, что "Путин уже не остановится". Одним из мотивов такого поведения он считает "лай НАТО в дверь России".

Это, в том числе, могло побудить Кремль разжечь конфликт, заявил Папа Римский.

Ранее мы писали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил Папе Римскому Франциску, что у России есть план закончить войну в Украине до 9 мая.

Также "Страна" сообщала, что Папа Римский рассказал о попытке встретиться с Путиным и обсуждении войны в Украине с главой РПЦ.

Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

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О том, грозит ли Украине ядерная война и почему все о ней говорят, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.