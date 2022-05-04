В Минобороны РФ подтвердили, что вчера наносили удары по железнодорожной инфраструктуре на западе Украины и заявляют, что били по шести тяговым электроподстанциям у станций Подборцы, Львов, Воловец, Тимково и Пятихатки.

"Через эти станции поставлялись вооружение и боеприпасы производства США и европейских стран", - заявили в Минобороны РФ.

Напомним, вчера российская армия выпустила по Львову шесть ракет, две из них удалось сбить.

После обстрелов ж/д объектов вечером во вторник, 3 мая, "Укрзализныця" отменила львовские электрички. Поезда курсируют с опозданием.

Также ранее в МВД объяснили, зачем войска РФ наносят удары по железнодорожной инфраструктуре.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

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