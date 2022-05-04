После обстрелов ж/д объектов "Укрзализныця" отменила львовские электрички. Поезда придут с опозданием. График
Глава "Укрзализныци" Александр Камышин заявил о шести ударах по железнодорожным станциям в центре и на западе страны.
Об этом чиновник написал в Telegram.
"Задерживается 14 поездов. Повреждения инфраструктуры тяжелые", - говорится в сообщении Камышина.
Из-за последствий ракетных ударов по железнодорожным объектам "Укрзализныця" вынужденно отменила целый ряд электричек во Львовской области.
Позже "Укрзализныця" сообщила о задержке ряда поездов по Львовскому, Закарпатскому и Приднепровскому направлениям по состоянию на 00:20 и опубликовала измененный график с учетом опоздания железнодорожного транспорта:
- №50 Трускавец - Киев (+2 ч);
- №60 Чоп - Киев (+3 ч);
- №4 Львов - Запорожье (+4 часа);
- №26 Рахов - Одесса (+3 часа);
- №22 Трускавец - Харьков (+5 ч);
- №12 Львов - Одесса (+2 часа);
- №749 Киев - Ивано-Франковск (+4 часа);
- №145 Львов - Ужгород (беспересадочные вагоны Киев — Вена) (+4 часа);
- №82 Ужгород - Киев (+1,5 часа);
- №92 Львов - Киев (+1 час);
- №56 Рахов - Киев (+1 час);
- №136 Черновцы - Одесса (+30 мин);
- №96 Рахов - Киев (+1 ч);
- №14 Солотвино - Киев (+1,5 часа);
- №30 Ужгород - Киев (+2 часа);
- №38 Ужгород - Одесса (+1,5 часа);
- №46 Ужгород - Лозовая (+30 мин);
- №231 Днепр - Львов (+2,5 часа);
- №53 Днепр - Одесса (+2,5 часа);
- №75 Кривой Рог - Киев (+1 час);
- №175 Запорожье - Жмеринка (+1 час);
- №85 Запорожье - Львов (+30 мин);
- №37 Запорожье - Киев (+30 мин);
- №710 Львов - Дарница (+3,10 ч);
- №753 Харьков - Львов (+1,40 часа).
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