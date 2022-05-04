Глава "Укрзализныци" Александр Камышин заявил о шести ударах по железнодорожным станциям в центре и на западе страны.

Об этом чиновник написал в Telegram.

"Задерживается 14 поездов. Повреждения инфраструктуры тяжелые", - говорится в сообщении Камышина.

Из-за последствий ракетных ударов по железнодорожным объектам "Укрзализныця" вынужденно отменила целый ряд электричек во Львовской области.

Позже "Укрзализныця" сообщила о задержке ряда поездов по Львовскому, Закарпатскому и Приднепровскому направлениям по состоянию на 00:20 и опубликовала измененный график с учетом опоздания железнодорожного транспорта:

№50 Трускавец - Киев (+2 ч);

№60 Чоп - Киев (+3 ч);

№4 Львов - Запорожье (+4 часа);

№26 Рахов - Одесса (+3 часа);

№22 Трускавец - Харьков (+5 ч);

№12 Львов - Одесса (+2 часа);

№749 Киев - Ивано-Франковск (+4 часа);

№145 Львов - Ужгород (беспересадочные вагоны Киев — Вена) (+4 часа);

№82 Ужгород - Киев (+1,5 часа);

№92 Львов - Киев (+1 час);

№56 Рахов - Киев (+1 час);

№136 Черновцы - Одесса (+30 мин);

№96 Рахов - Киев (+1 ч);

№14 Солотвино - Киев (+1,5 часа);

№30 Ужгород - Киев (+2 часа);

№38 Ужгород - Одесса (+1,5 часа);

№46 Ужгород - Лозовая (+30 мин);

№231 Днепр - Львов (+2,5 часа);

№53 Днепр - Одесса (+2,5 часа);

№75 Кривой Рог - Киев (+1 час);

№175 Запорожье - Жмеринка (+1 час);

№85 Запорожье - Львов (+30 мин);

№37 Запорожье - Киев (+30 мин);

№710 Львов - Дарница (+3,10 ч);

№753 Харьков - Львов (+1,40 часа).

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