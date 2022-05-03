Генерал Кристофер Каволи, занимавший пост командующего армией США в Европе и Африке, станет верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

Об этом официально сообщил Пентагон.

По данным американского Министерства обороны, кандидатуру Каволи выдвинул президент США Джо Байден, в альянсе ее также согласовали.

"Генерал армии Кристофер Дж. Каволи выдвинут для назначения на звание генерала во время службы в качестве верховного главнокомандующего союзными войсками в Европе. НАТО также согласился назначить генерала Каволи верховным главнокомандующим ОВС НАТО в Европе", - говорится в сообщении.

Помимо должности в НАТО генерал Каволи также будет назначен командующим европейским командованием США.

Каволи сменит в должности командующего силами НАТО в Европе Тода Уолтерса, проработавшего на ней три года.

О намерении американского руководства назначить на эту должность Кристофера Каволи американская пресса писала в середине апреля. О генерале известно, что он имеет степень магистра российских и восточноевропейских исследований Йельского университета и владеет русским языком.

Напомнил, недавно Байден назначил нового посла США в Украине Бриджет Бринк.

Также мы сообщали, что НАТО создал новую боевую группу в Румынии.