Кабмин назначил первого зама главы Госфинмониторинга и согласовал кандидатуры зампредов в двух ОГА
Кабмин Украины назначил на пост первого заместителя председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины Игоря Гаевского.
Также согласовано назначение заместителей губернаторов в двух регионах. На должность зампреда Запорожской ОГА согласована кандидатура Виталия Сиволапа, а на пост зампреда Николаевской ОГА - Валентина Гайдаржи.
Кроме того, Кабмин уволил Алексея Ильяшенко с должности заместителя Министра по делам ветеранов Украины по европейской интеграции.
Напомним, Кабмин выделил на восстановление водоснабжения в Николаеве 56 млн гривен.
Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.
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