Кабмин Украины назначил на пост первого заместителя председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины Игоря Гаевского.

Также согласовано назначение заместителей губернаторов в двух регионах. На должность зампреда Запорожской ОГА согласована кандидатура Виталия Сиволапа, а на пост зампреда Николаевской ОГА - Валентина Гайдаржи.

Кроме того, Кабмин уволил Алексея Ильяшенко с должности заместителя Министра по делам ветеранов Украины по европейской интеграции.

Напомним, Кабмин выделил на восстановление водоснабжения в Николаеве 56 млн гривен.

Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

О том, грозит ли Украине ядерная война и почему все о ней говорят, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.