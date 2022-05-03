Кабинет министров выделил из резервного фонда государственного бюджета 56 млн гривен на восстановление водоснабжения в городе Николаев.

Решение об этом было принято на заседании правительства во вторник, 3 мая, сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

"Средства будут направлены на восстановление водоснабжения в Николаеве, где поврежден водопровод. Сейчас часть людей в городе осталась без воды", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства

Документ предусматривает выделение средств на безвозвратной основе для оказания финансовой поддержки КП "Николаевводоканал". В частности, средства будут направлены на бурение новых артезианских скважин.

Напомним, жителям Николаева придется платить за воду, несмотря на ее отсутствие в городе.

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